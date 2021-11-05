جاي زي ينضم إلى إنستغرام وينسحب سريعًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم النجم الأمريكي الشهير جاي زي Jay-Z إلى إنستغرام في نوفمبر 3 المنصرم، فلاقى حسابه الرسمي والوحيد على منصات التواصل تفاعلاً كبيراً ليصل عدد متابعيه لأكثر من مليونين على الفور خلال ساعات، وأكثر من 30 ألف تعليق على أول منشور شاركه.

ولم تشرق شمس يوم أمس نوفمبر 4 حتى تفاجأ الجميع بأن النجم البالغ من العمر 51 عاماً ألغى الحساب بصورة مفاجأة دون معرفة السبب.

وكان جاي زي قد نشر صورة واحدة فقط يروج من خلالها إلى فيلمه الجديد، وقام بمتابعة حساب زوجته النجمة العالمية بيونسيه فقط.

وحظيت الصورة التي نشرها جاي زي بآلاف التعليقات، كان من ضمنها تعليق لمارك زوكربيرغ الذي رحب بجاي، إضافة إلى تعليق من إنستغرام نفسه يرحب به أيضاً بعد أن منحه العلامة الزرقاء على الفور.

وفي الواقع أن هذه ليست التجربة الأولى للنجم على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أنشأ صفحة عام 2015 على إنستغرام باسم متخفٍّ “@hovsince96” نشر عليها تعازي خاصة بالنجم الراحل مايكل جاكسون، ثم قام بإلغائها سريعاً.