شكرا لقرائتكم خبر عن Stranger Things تحتفل بالسادس من نوفمبر وتحذر الجميع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تظهر الأشياء الغريبة فى السادس من نوفمبر، فهو اليوم الذي اختفى فيه ويل بايرز، داخل الحبكة الدرامية لمسلسل الخيال الشهير Stranger Things، لتقرر الصفحة الرسمية للمسلسل نشر صورة لبوستر المسلسل وتحذير متابعيها بشكل كوميدي قبل ساعات من بداية السادس من نوفمبر هذا العام.

وكتبت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير عبر فيس بوك " 6 نوفمبر 1983، اليوم الذي اختفى فيه بايرز وانقلب العالم رأسًا على عقب".

وكشفت الشركة المنتجة لسلسلة الإثارة والغموض Stranger Things مؤخراً عن مقطع فيديو تشويقى للموسم الرابع من المسلسل الشهير المقرر عرضه العام المقبل عبر إحدى منصات العرض الأمريكية، لتعلن عن اقتراب عرض الحلقات الجديدة بعد توقف دام ثلاثة سنوات.

ونقلت صحيفة فاريتى، المشهد الذى نشرته الصفحة الرسمية للمسلسل عبر "تويتر"، والذى جاء عبارة عن مشهد كامل من أحداث الموسم الجديد يظهر فيه الأبطال الصغار وهم فى مهمة جديدة لمواجهة قوى الشر التى اعتادوا مواجهتها منذ الحلقات الأولى.

يأتى هذا بعدما كشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخراً، انتهاء القائمين على مسلسل الدراما والإثارة Stranger Things، من تصوير الموسم الرابع بشكل نهائى، وسط الإجراءات الاحترازية التى يعاني منها صناع السينما والدراما بسبب تفشي جائحة كورونا.