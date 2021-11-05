شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة تصويت انتخابات نقابة المهن التمثيلية ساعة لاستقبال الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مد فترة التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، والمقام داخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم. ساعة لاستقبال الأعضاء الراغبين في الادلاء بأصواتهم لاختيار 6 مرشحين.

وأدلي عدد من الفنانين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، داخل نادى النقابة بشارع البحر الأعظم منهم، نضال الشافغي، حسني شتا، محمد التاجي، عايدة رياض، محمد عز، المخرج عمرو محمود ياسين، ميرنا وليد، أميرة العايدي، هند عاكف، احمد وفيق، بدرية طلبة، روجينا، حمد المرغني وزوجته، محسن منصور، مها أحمد.

وشارك عدد من نجوم مسرح مصر في في الانتخابات منهم، مصطفي خاطر، أوس أوس، محمد عبد الرحمن "توتا" ومصطفي بسيط، كما حضر، سليمان عيد، دنيا عبد العزيز، تامر عبد المنعم، حمدي الوزيري، طاهر ابو ليلة، مصطفي ابو سريع، المخرج محمد النقلي، فتوح احمد، ، احمد شاكر.

واكتمل، النصاب القانوني لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية والمقدر بنسبة 10٪ من عدد الأعضاء وهم 250 عضوا، والمقام داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وحرص عدد من الفنانين علي التواجد والمشاركة في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، منذ اللحظات الأولي والادلاء بأصواتهم منهم، محمود حميدة، أيمن الشيوي، علا رامي، أشرف طلبة، أشرف زكي، هالة فاخر، عفاف رشاد، محمد ابو داوود، احمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، ايمي طلعت زكريا، احمد صيام، وذلك بحضور المرشحين وعددهم 15 والذين يتسابقون على 6 مقاعد، ابرزهم منير مكرم، أحمد سلامة، عزوز عادل، أيمن عزب،

واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية مرشحيه الذى سيعطيهم صوته وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

كما تضم قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا، إنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التى تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها.