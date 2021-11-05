شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يجهز لفيلمين دفعة واحدة إحداهما "كوميدى" والآخر "رومانسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مقربة من النجم تامر حسني، أنه يعكف حاليًا على تحضير فيلمين أحدهما "كوميدى بحت" مستوحى من إحدى الشخصيات التى قدمها فى إعلانه الأخير لإحدى إعلانات شبكات المحمول، والفيلم الآخر رومانسى من الدرجة الأولى.

وأشارت المصادر إلى أن الفيلمين من تأليفه وأحدهما من إخراج سارة وفيق والتى قدمها تامر حسنى بفيلمه الأخير "مش أنا"، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وحقق إيرادات تقترب من نصف مليار جنيه مصري داخل وخارج مصر.

ويعد تامر حسنى النجم العربى الوحيد الذي تم تكريمه بهوليوود وتم حفر اسمه وبصمة يديه وقدميه بالمسرح الصيني بهوليوود ضمن فقط 250 فنانا على مر العصور وهو العربي الوحيد الحاصل على جائزة أسطورة القرن من إدارة البيج آبل ميوزك أوورد من الولايات المتحده الأمريكية عن أشمل فنان في العالم فهو الفنان الوحيد الذي يغني ويمثل ويلحن ويكتب كلمات أغنياته ويكتب ويؤلف افلامه قصة وسيناريو وحوار وينتج البوماته وأفلامه أيضًا ويخرج كليباته ويكتشف مواهب جديدة أصبحوا نجومًا كبار.