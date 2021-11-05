شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يسترجع ذكريات أحد اهم حفلاته فى المغرب بحضور 400 ألف.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع النجم تامر حسنى ذكريات واحدة من أشهر حفلاته في المغرب، من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وتطرق في تعليقه على الفيديو بإحساسه أثناء الصعود على المسرح وقتها ليندهش من تواجد جمهور بهذا الكم الكبير الذى وصل إلى 400 ألف ممن حرصوا على الحضور، وقال عن ذلك : "المشهد ده ليه قصة أحب أشارككم فيها.. أول ما طلعت المسرح كنت حاسس أني بحلم أو بيتهيألي أو مش شايف صح لحد ما شوفت اللحظة دي متصورة من العبقري رومير (رامي مسعد) إللي روحت سألته بعد ما طلعت المسرح بدقيقة.. هو أنا شايف صح؟ رد قالي: أنا مصدووم زيك ومش مصدق وحاسس أني بحلم ولما المذيع الكريم أكد إللي شايفينه، راح رامي طلع على ونش كبير كان موجود بالصدفة لشيء آخر وصور اللحظة التاريخية دي اللي عمرها ماحصلت لا معايا ولا مع غيري لمطرب واحد".

واستكمل بقوله: "مطرب واحد يحضر له 400 ألف شخص والحمد لله، وده الرقم اللي تم حصره قبل الحفلة، وبعد كده زاد الرقم أضعاف أضعاف زي ما انتوا شايفين ولم يتم حصر الرقم النهائي لإستمرار ازدياد الناس لآخر الحفل.. كل الشكر لجماهير المغرب الحبيبة.. شكرًا يا رامي يا حبيبي على إخلاصك اللا محدود في عملك يا رب نكررها في المغرب وكل البلاد العربية إن شاء الله".

من ناحية أخرى يحيى النجم تامر حسنى، حفل غنائى يوم 11 نوفمبر الشهر الجارى، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، الأسبوع الماضى، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ومؤخرا تألق النجم تامر حسنى بحفله بمركز المنارة بالتجمع ىالخامس، والذي شهد حضور جماهيري كبير، قدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "خليك فولاذى"، ونشر تامرعبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور من الحفل، مصوبة بتعليق :" مليون شكراً لأعظم جماهير في الدنيا اللي شرفوني امبارح في حفلتي بالمنارة".