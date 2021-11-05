شكرا لقرائتكم خبر عن سينما ودراما.. أحمد عز وكريم عبد العزيز جوكر النجوم فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط فنى كبير قام به النجمان الكبيران أحمد عز وكريم عبد العزيز خلال عام 2021، حيث قدم كل منهما أكثر من تجربة سينمائية، بالإضافة إلى تقديم مسلسلسل تليفزيونى خاص به سباق دراما رمضان الماضى، لذلك يعد الاثنان هما جوكر السينما والدراما التليفزيونية، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه الإثنان من خلال هذه الأعمال.





أحمد عز

استطاع النجم أحمد عز خلال هذا العام أن يجمع بين عملين أحمدهما تليفزيونى والآخر سينمائى، بالإضافة إلى بعض الأعمال المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الجريمة"، للمنتج هشام عبد الخالق، تأليف وإخراج شريف عرفة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وكذلك فيلم "كيرة والجن"، الذى يتقاسم بطولته مع النجم كريم عبد العزيز، والجارى تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقدم "عز" مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجمة هند صبرى خلال سباق مسلسلات رمضان الماضى، ولم يكتفى بالنجاح الذى حققه المسلسل، بل قرر أن يعطى لجمهوره جرعة مضاعفة من الإثارة والتشويق من خلال فيلم "العارف" في موسم أفلام الصيف المنقضى، والذى يواصل نجاحه ويحقق أعلى الإيرادات منذ طرحه خلال شهر يوليو الماضى حتى الآن.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب، ويتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم، وفيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، دور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث والسرقة الإلكترونية في وقتنا المعاصر.



أحمد عز فى مسلسل "هجمة مرتدة" وفيلم "العارف"





كريم عبد العزيز

واتبع النجم كريم عبد العزيز نفس النهج، واستطاع أن يمتع جمهوره بعملين مختلفين بين السينما والتلفزيون خلال هذا العام، إذ قدم بطولة مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى فى سباق مسلسلات رمضان الماضى، وعاد به للدراما التليفزيونية بعد غياب عدة سنوات ليجسد سيرة أحد أبطال الشرطة البواسل، واستطاع بأدائه البسيط الذى مزج بين الجد والكوميديا أن يلفت انتباه الجمهور، ورغم صعوبة دوره وتركيزه في أدائه إلا أنه لم يمنعه عن إبداعه في السينما من خلال تقديم بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجمة دينا الشربينى خلال موسم الصيف.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، ويتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة من 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة العدوية وغيرها، أما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى، ويطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، هذا بالإضافة إلى أن كريم عبد العزيز ينتظر عرض فيلم "كيرة والجن"، مع النجم أحمد عز، والجارى تصويره خلال الفترة الحالية.