يوسف الشريف يغيب عن دراما رمضان المقبل لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يغيب الفنان يوسف الشريف عن دراما رمضان القادم 2022، حيث يحضر نفسه للعودة للسينما من خلال فيلم يبحث عن فكرة جديدة وشركة إنتاج تتبنى مشروعه.

وصرح مصدر مُقَرّب من الشريف إنّه فَضّل عدم المشاركة في دراما رمضان القادم حتى يحصل على إجازة من الدراما، من أجل التركيز في تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه فيلمه الأخير «بنى آدم» عام 2018.

يذكر أنّ آخر أعمال يوسف الشريف في السينما كان فيلم «بنى آدم» مع دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، صفاء الطوخي، خالد كمال، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، والفيلم فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي فيلمز وتم طرحه في موسم عيد الأضحى عام 2018.

وقدم يوسف الشريف في رمضان الماضي مسلسل «كوفيد 25 » من 15 حلقة، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذي كان يعمل به منذ سنوات خوفاً من أن يؤذي البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقي بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامي خاص به.