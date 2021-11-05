كانييه ويست متمسّك بزواجه من كيم كارديشيان.. “ما من أوراقٍ قانونية تُظهر عكس ذلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصرّ مغني الراب الأميركي كانييه ويست، في مقابلةٍ سابقةٍ له انتشرت أخيراً، أنّ نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان لا تزال زوجته على الرغم من الشائعات التي تطالها بشأن مواعدتها للكوميدي في برنامج SNL بيت دايفدسون.

وقال ويست، الذي بات حالياً يعتمد اسماً قانونياً جديداً وهو “Ye”، أنّه ما من أوراقٍ قانونية تُظهر أنّ كيم كارديشيان لم تعد زوجته وذلك خلال مشاركته في المدوّنة الصوتية (بودكاست) Drink Champs والتي يُعتقد أنّها سُجّلت الشهر الفائت.

ويبدو أنّ ويست، 44 عاماً، لا يزال يتمسّك ببعض الأمل لعودة المياه إلى مجاريها مع زوجته كيم، على الرغم من أنّ الأخيرة قد تقدّمت بدعوى الطلاق منه في شباط الفائت بعد زواجٍ استمرّ حوالى 7 سنوات.