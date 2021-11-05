رايان رينولدز يبتعد عن الأضواء.. قبل فوات الأوان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل الأميركي رايان رينولدز (45 عاماً) عن السبب الذي دفعه إلى أخذ استراحة من التمثيل مشدداً على ضرورة إمضاء بعض الوقت مع عائلته بعد غيابه المتكرر بسبب العمل.

وصرّح الممثل لمجلة The Hollywood Reporter الأميركية: “أحاول أن أكون إلى جانب عائلتي بشكل أكبر، ولن أتمكن من استعادة هذه الأيام بعد فوات الأوان…”.

وقال رينولدز لموقع People الأميركي: “يكبر أطفالي بسرعة فائقة وأريد أن أكون إلى جانبهم في كل مراحل نموهم”. وأكد رغبته في الابتعاد عن التمثيل والبقاء إلى جانب زوجته، الممثلة الأميركية بلايك لايفلي (34 عاماً)، وبناتهما الثلاث جيمس (6 أعوام) وإينيز (5 أعوام) وبيتي (عامان).

وأعلن النجم في العرض الأول لفيلمه “ريد نوتس” Red Notice الذي يقوم ببطولته إلى جانب دواين جونسون وجال غادوت، أنه لن يصور أي فيلم حتى صيف عام 2022.

ويشار إلى أن فيلم “ريد نوتس” يعتبر من بين أكبر الاستثمارات السينمائية على “نيتفلكس”. فقد ذكرت مجلة variety الأميركية أن الممثل رينولدز قد حصل على مبلغ 20 مليون دولار مقابل دوره وحصلت غادوت على المبلغ نفسه تقريباً، بينما حصل جونسون على مبالغ هائلة لكونه منتج الفيلم أيضاً.