تامر عاشور يزفّ خبرًا سارًا لجمهوره.. ماذا عن ألبومه الجديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زفّ الفنان تامر عاشور، لجمهوره خبراً ساراً عن موعد طرح ألبومه الجديد والذي سيبصر النور خلال الفترة القليلة المقبلة، وشارك متابعيه صورة عبر منصات التواصل.

وكتب: “الحمد لله. أمس انتهيت من تسجيل جميع أغاني ألبومي الجديد، ومرحلة صغيرة ويكون جاهزاً لكل جمهوري الغالي، وبه مفاجآت كثيرة. دعواتكم”.

وكان الفنان المصري، قد اضطر لتأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقرراً طرحه فى الأشهر الماضية، وأوضح خلال لقاءات تلفزيونية سابقة سبب هذا التأخير.

وأشار إلى أنّ انتشار فيروس كورونا كان من أهم أسباب تأخّر صدور الألبوم، إضافة إلى أنّه يفضل إقامة حفل جماهيري بعد طرح الألبوم مباشرة.

وكان عاشور قد طرح أحدث كليباته الذي حمل اسم “بقول عادي” على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان سامح جلال، وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، ومهندس صوت محمد إسماعيل.