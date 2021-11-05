بعد غياب 5 سنوات.. صوفيا فيرغارا تعود عبر “نتفليكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب حوالي 5 سنوات، تستعد النجمة الكولومبية “صوفيا فيرغارا” لعملٍ جديد قوي، تعود من خلاله إلى شاشة عبر “نتفليكس”.

ومن المقرر أن تكون صوفيا بطلة مسلسل جديد على “نتفليكس”، عن قصة حقيقية ستُجسِّد فيها شخصية “غريزلدا بلانكو”، وهي مجرمة كولومبية معروفة بـ”لا مادرينا”، واشتهرت بألقاب عرابة الكوكايين، وملكة الإتجار بالمخدرات، والأرملة السوداء، كما اشتهرت بكونها رائدة في تجارة المخدرات والمنظمات الإجرامية.

يدور المسلسل حول قصة حياة “غريزلدا”، وانتقالها من كونها سيدة أعمال رائدة لواحدة من أكبر قادة عصابات المخدرات في العالم.

وجنباً إلى جنب مع تناول ذلك الجانب الإجرامي وكواليسه، سيُسلِّط المسلسل الضوء على جوانب شخصية “غريزلدا” كامرأة وأمّ، في أجواءٍ لا تخلُ من الدراما والتفاصيل المؤثرة والمفاجئة أيضاً.

كما هو متوقع، صوفيا متحمسة لهذا العمل، وعلّقت: “كانت (غريزلدا بلانكو) أكبر من مجرد شخصية شهيرة، فاستراتيجيتها القاسية، لكن الذكية، جعلتها تقود إمبراطورية قيمتها مليار دولار لعدة سنوات، قبل ظهور أشهر الزعماء الذكور الذين نعلم عنهم الكثير”.

وأضافت: “يسعدنا أننا وجدنا الشركاء المثاليين مثل إيريك وأندريس ونتفليكس لمساعدتنا في إحياء قصة حياتها على الشاشة”.

يتكون المسلسل المنتظر من 6 حلقات، وسيأتي من إنتاج كل من “إيريك نيومان” و”أندريس بايز”، وحتى الآن لم يُحدد موعد عرضه، لكن من المرجح عرضه أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.