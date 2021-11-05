علي يوسف سيرزق بتوأم.. هكذا أعلنت زوجته الخبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت زهراء البصري، زوجة الفنان العراقي علي يوسف، حملها بتوأم، وذلك من خلال نشر صورةٍ لها وهي تحمل طفلتها الأولى “ملك”، حيث ظهرت عليها علامات الحمل.

وشاركت البصري متابعيها على “إنستغرام” فرحتها بحملها مجددًا، ودوّنت: “بيبي جديد للعائلة.. اللهم لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين.. يا رب إن شاء الله يرزق كل محروم.. ادعولي رب يتمم حملي على خير”.

كما نشر الفنان علي يوسف وزوجته تفاصيل الحمل عبر قناتهما الخاصة على “يوتيوب” المسماة “عائلة علي وزهراء”، حيث فاجأت زهراء زوجها بصورة للسونار الذي يُوضِّح حملها بتوأم، مشيرةً إلى أنّها في الشهر الرابع من الحمل.

وفضّل الثنائي إخفاء الحمل طوال هذه الفترة حتى يتم الاطمئنان على صحة زهراء، التي مرّت بظروفٍ صحية صعبة في بداية الحمل، وهو ما جعلها تُؤجِّل إعلان الحمل، مؤكدين أنّه خلال الفترة المقبلة سيتأكدون من الحمل بطفلين.

كما استعرض الثنائي خطوات ابنتهما “ملك”، مشيرين إلى أنهما متشوّقان لمعرفة شعور أن يكون لديهما أبناء غير طفلتهما، ومعرفة ما إذا كان الطفل الأول له حُبّ خاص وتمييز عن باقي الأبناء، أم أنّ جميع الأبناء متساوون في الحب من الآباء.

ومؤخراً، كشف علي يوسف عن افتتاح قناة خاصة بالأسرة في “يوتيوب”. وقال إنّ تلك القناة ستشهد محتوىً مميزاً للجمهور، مطالباً بمتابعته، وتدوين تعليقات عن الموضوعات التي يرغب الجمهور أن يتحدث فيها.