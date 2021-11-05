هاني شاكر يتلقى إنذارًا رسميًا.. ويجز السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اعتدائه على صحافي بشكل مستفز أثناء العرض الخاص لفيلم “فرق خبرة”، أرسل أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنذاراً رسمياً الى الفنان هاني شاكر بصفته نقيباً للموسيقيين طالبه فيه بوقف مطرب الراب «ويجز» عن الغناء.

وتابع محفوظ في إنذاره: “على ضوء تلك التصرفات غير اللائقة من (ويجز) بالاعتداء على الصحافي، والتي في حالة صمتنا عنها قد تكون سنّة يتبعها الفنانون إذا لم يتم اتخاذ إجراء صارم تجاه تصرفات مدعي الفن أمثال هذا القزم الفني (ويجز) – على حد قوله -، فلهذا تقدمنا بإنذار رسمي الى نقيب الموسيقيين باعتباره المختصم قانوناً طبقاً لنص المادة 40 من قانون المهن الموسيقية الرقم 35 لسنة 1978؛ لاتخاذ قرار بإيقاف (ويجز) عن الغناء وعدم التعامل معه”.

وأضاف: “إن الاعتداء على صحافي يمثل جريمة وسلوكاً مرفوضاً، وعليه نطالب نقيب الموسيقيين بالبحث في سجلات النقابة عن وجود اسم للمطرب (ويجز) كعضو نقابي من عدمه وتقييم موقفه المشين وإصدار قرار بإيقافه عن الغناء، وإلغاء أي تصاريح عمل له ومنع التعامل معه”.

واختتم أيمن محفوظ إنذاره بقوله: “حيث إن مواقف نقابة الموسيقيين المشرّفة والقرارات التي أصدرتها من قبل لأي شخص يمتهن الغناء ويقوم بتصرفات غير لائقة دوماً ما تُتخذ ضده إجراءات فورية؛ حرصاً على الصورة المفترضة للفنان، وأن الاعتداء على الصحافيين يمثل إهداراً لحرية الكلمة والرأي في دولة الحريات، فلذلك طالبنا بوقف ”ويجز” عن الغناء وعدم استصدار تصاريح عمل له نهائياً أو لمدة تحدّدها نقابة الموسيقيين”.