نبيلة عبيد تشتاق إلى السينما “الحقيقية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة المصرية نبيلة عبيد عن اشتياقها إلى “السينما الحقيقة” من خلال منشور شاركته في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، تعليقاً على مشهد من فيلم “سمارة الامير” من إنتاج عام 1992.

وقالت عبيد: “وحشتني بلاتوهات السينما الحقيقة… السينما الحلوة اللي بتعيش… من كواليس تصوير فيلم سمارة الامير قصة الاديب العالمي نجيب محفوظ واخراج المبدع احمد يحيى… وكمان انتو وحشتوني… مساكم فل وياسمين”.

ويروي الفيلم قصة عمل “شلبية”، شابة جميلة تعمل خادمة في قصر أحد الباشوات، فترتبط بعلاقة حب مع “علي” سائق الباشا، ويبلغ أحد الخدم الباشا بهذه العلاقة، فيطردهما فيضطر الثنائي للعمل في ملهى ليلي، ويعدها “علي” بالزواج. ثم تغير اسمها إلى “سمارة الأمير” وتصبح غنية ومشهورة وتتعدد علاقاتها بعلية القوم.

يُذكر أنّ في رصيد “نجمة مصر الأولى” أكثر من مئة فيلم سينمائي، من أبرزهم “الراقصة والسياسي” و”المرأة والساطور” و”كشف المستور” و”قضية سميحة بدران” و”حارة برجوان”.