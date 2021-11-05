ويجز يحيى حفل توزيع جوائز الموسيقى الأفريقية في نيجيريا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد مغني الراب ويجز لإحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية، في العاصمة النيجيرية لاجوس، التي تستمر في الفترة بين 19 و21 نوفمبر.

وذلك بمشاركة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير في افتتاح وختام مهرجان حفل جوائز الموسيقى الأفريقية All Africa Music Awards "أفريما"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يضم اليوم الأول حفل استقبال الفنانين وندوات African Music Business Summit وحفل السجادة الحمراء ختاما بثالث أيامه بحفل Afrima Awards Ceremony بتوزيع جوائز المكرمين مساء الأحد 21 نوفمبر.

وتعد جوائز "الموسيقى الأفريقية "Afrima" من أعرق جوائز الموسيقي على مستوى القارة السمراء، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام، وتسلط الضوء على نجوم العالم العربي وفناني شمال أفريقيا باختيار هيئتها 22 فنان وفنانة عربية يتنافسون على 10 جوائز في دورتها السابعة لهذا العام من أصل مايزيد عن 30 جائزة تجمع فنانين من 50 دولة أفريقية.

وتحتدم المنافسة حول أفضل فنانة في شمال أفريقيا بين 10 فنانات عرب، من بينهن روبي وهايدي موسى من مصر عن أغنيتي "حتة تانية" و"تصدق وتآمن بالله"، والتونسية آمال مثلوثي عن أغنية "حلم"، والتونسية لطيفة العرفاوي عن أغنية "الأستاذ"، بجانب منافسة حادة بين خمس مطربات من المغرب، من بينهن الديفا سميرة سعيد عن أغنيتها "مون شيري"، بجانب كل من سلمى رشيد بأغنية "شلونج"، وجيلان بأغنية "شي وقات"، وعبير عن أغنية "يخت"، إضافة إلى منال بنشليخة عن أغنية "عيطو للبوليس"، وندى أزهري عن أغنية "طاح الليل".

في حين يتصارع 10 مطربين عرب على لقب أفضل فنان في شمال أفريقيا، على رأسهم الهضبة عمرو دياب عن أغنية "يا أنا يا لأ"، بينما يدخل محمد رمضان التحدي في تصنيف افصل تعاون فني بأغنيته "يا حبيبي" التي قدمها مع العالمي ميتري جيمس، بعد تتويحه بجوائز أفريما منذ عامين كأفضل فنان جماهيريا.