شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفرى تعلن استضافتها لـ ويل سميث فى حلقتها القادمة: من دواعى سرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية العالمية أوبرا وينفري، عن استقبالها للنجم العالمي ويل سميث، فى حلقتها القادمة من برنامج، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما، لتعلن عن استقبالها له للحديث عن مذكراته الجديدة التى أعلن عنها مؤخرًا.

وأضافت وينفري: "من دواعي سروري استقبال ويل سميث فى الحلقة القادمة والحديث عن كتابه الجديد وفيلمه القادم King Richard، المقرر طرحه 19 نوفمبر المقبل فى دور العرض السينمائي".

وكشفت وينفرى عن أنها تحيط نفسها بـ3 أصدقاء مقربين فقط، وأنها تحرص على ألا تتسع تلك الدائرة، حيث قالت خلال لقائها مع المذيعة المصرية الأصل هدى قطب من خلال برنامجهاMaking Space ، إن لديها 3 أصدقاء مقربين فقط، وهم المؤلفة ماريا شريفير والمذيعة جايل كينج وبوب جرين مدرب أوبرا الشخصى منذ فترة طويلة.