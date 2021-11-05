شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة القمة.. لاعبين وحراس مرمى خاضوا تجربة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدورى المصرى، والتي تنطلق اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتعد هذه المباراة صراعًا كبيرًا ودائمًا كان هناك أمور تجمع كرة القدم بالسينما لدرجة أن بعض لاعبى كرة القدم اتجهوا للمشاركة في التمثيل وهناك نماذج عديدة نذكرها في هذا التقرير.



صالح سليم

صالح سليم

يعد الفنان صالح سليم من أشهر لاعبى كرة القدم لاعب الأهلى ورئيس مجل ادارته، حيث خاض تجربة التمثيل بثلاثة أعمال سينمائية هم، "السبع بنات"، "الشموع السوداء"، "الباب المفتوح، ولكنه ترك التمثيل بعد ذلك واختم بمسؤولية إدارة النادى الأهلى



اكرامى

إكرامى

إكرامى هو حارس مرمى النادى الاهلى السابق، وهو أحد اللاعبين الذين حققوا نجاح في السينما، حيث شارك في فيلمى "يارب ولد"، و"رجل فقد عقله" بشخصيته الحقيقية، كما شارك في فيلم "مرسى فوق ومرسى تحت"، وفيلم "إحنا بتوع الإسعاف".



عادل هيكل





عادل هيكل

يعتبر عادل هيكل أحد حراس النادى الأهلى، كما أنه خاض تجربة التمثيل من خلال فيلم "إشاعة حب"، حيث ظهر في دور خطيب الفنانة هند رستم، ثم شارك في فيلمين آخرين هم "مذكرات تلميذة"، و"حديث المدينة".



طاهر الشيخ





طاهر الشيخ

طاهر الشيخ لاعب الأهلى ورغم عدم رغبته في فكرة خوض تجربة التمثيل ورفض العديد من العروض القوية، ولكنه خاض تجربة تمثيل مرة واحدة من خلال فيلم "رحلة النسيان" .



جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد

دخل جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، عالم التمثيل بعد اعتزاله كره القدم مباشرة، من خلال دوره أمام فيفى عبده فى فيلم "الصاغة"، ثم مشاركته في مسرحيه دقي يا مزيكا، وشارك أيضا في مسلسل "كان ياما كان" عام 2013.

خالد الغندور

خاض خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، تجربة التمثيل ولكن بشخصيته الحقيقية كلاعب بنادى الزمالك من خلال مسلسل "راجل وست ستات"، وفيلم "الحاسة السابعة"، ومسلسل "لحظات حرجة".



احمد صلاح حسنى

أحمد صلاح حسني

خاض أحمد صلاح حسنى لاعب الأهلي السابق، تجربة التمثيل بل واكتسب شهرة كبيرة حيث شارك في العديد من المسلسلات منها "تحت الأرض"، "شربات لوز"، "السيدة الأولى"، "كلبش"، "الاختيار" وغيرها من المسلسلات".