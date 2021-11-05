تعرف على الفائزين بجائزة أبو الحسن سلام للبحث العلمى المسرحي بشرم المسرحى

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القاهرة - سامية سيد - فاز بجائزة أبو الحسن سلام للبحث العلمي المسرحي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي باحثان من مصر هما: في المركز الأول أحمد مجدى ببحث عنوانه "مسارح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية" تطبيقات ما بعد الحداثية والفضاء العمومى والتقمص الوجدانى فى عالمنا الآخر"، وفي المركز الثاني أميرة الشوادفى ببحث عنوانه "أيدولوجيا الأنا والآخر فى مسرح الشارع".



جائزة ابو الحسن سلام

وتكونت لجنة تحكيم تلك المسابقة من كل من: الدكتور مدحت الكاشف (عميد المعهد العالي للفنون المسرحية من مصر، والدكتور محمد سيف من العراق - فرنسا، والدكتور سعيد كريمي من المملكة المغربية.

والجائزة عبارة عن مسابقة للبحث العلمي المسرحي وجائزة باسم الدكتور أبو الحسن سلام، إيمانًا من المهرجان بأهمية البحث العلمي ودوره فى تنمية المسرح، ومنح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم والمسابقة هذا العام للباحثين المصريين والعرب فقط وفي الدورات التالية ستكون دولية لكل الباحثين في العالم.

ويفتتح المهرجان فعالياته غدًا السبت الساعة الثامنة بقصر ثقافة شرم الشيخ ويكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من (مصر)، كما سيتم تكريم داوود حسين من (الكويت)، وتكريم محمد سيف الأفخم من (الإمارات) باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ، ورئيسه ومؤسسه الفنان مازن الغرباوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.