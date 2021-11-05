شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسرح مصر وسليمان عيد ودنيا عبد العزيز يدلون بصوتهم بانتخابات تقابة الممثلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نجوم مسرح مصر في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، داخل نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، منهم، مصطفي خاطر، أوس أوس، محمد عبد الرحمن "توتا" ومصطفي بسيط، كما حضر، سليمان عيد، دنيا عبد العزيز، تامر عبد المنعم، حمدي الوزيري، طاهر ابو ليلة، مصطفي أبو سريع، المخرج محمد النقلي، فتوح أحمد، أحمد شاكر.

واكتمل منذ قليل، النصاب القانوني لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية والمقدر بنسبة 10٪ من عدد الأعضاء وهم 250 عضوًا، والمقام داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وحرص عدد من الفنانين علي التواجد والمشاركة في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، منذ اللحظات الأولي والإدلاء بأصواتهم منهم، محمود حميدة، أيمن الشيوي، علا رامي، أشرف طلبة، أشرف زكي، هالة فاخر، عفاف رشاد، محمد ابو داوود، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، ايمي طلعت زكريا، احمد صيام، وذلك بحضور المرشحين وعددهم 15 والذين يتسابقون على 6 مقاعد، ابرزهم منير مكرم، أحمد سلامة، عزوز عادل، أيمن عزب،

كما تضم قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا، إنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التى تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها.