شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يتهم أمبر هيرد بالتلاعب بصور اعتدائه عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت الممثلة أمبر هيرد أن صور وجهها المصاب بالكدمات دليل على تعرضها للإيذاء من قبل زوجها السابق، جونى ديب، الذى حصل على موافقة المحكمة لتحليل هاتفها، بعد ان أعلن الممثل أنه من شأنه أن يثبت أنها مزورة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفقا للإدعاء، يمكن للممثل القانوني للفنان جونى ديب أن يعرض الهاتف للفحص الجنائى لتحديد ما إذا كانت الصور المنتشرة على نطاق واسع لوجهها قد تم التلاعب بها.



تقرير ديلى ميل

وزعمت الممثلة أن صور وجهها المصاب بالكدمات دليل على أن زوجها السابق لكمها بهاتف في وجهها في نوبة من الغضب في عام 2016، لكن ديب - الذي يحاول إثبات نفسه في محكمة مقاطعة فيرفاكس - أكد أن مزاعم الإساءة والصور مزيفة.



جونى ديب



امبر هيرد تزعم تعرضها للاعتداء

وكان النجم العالمى جوني ديب قد خرج عن صمته لأول مرة بعد الحكم لصالح زوجته المنفصل عنها أمبر هيرد فى قضية العنف المنزلى، وقال ديب إن "هوليوود قاطعته وسط موقف فوضوى أثناء انفصاله عن زوجته السابقة أمبر هيرد".

وتحدث الممثل البالغ من العمر 58 عامًا، مع صحيفة "صنداى تايمز" عن عمل درامى جديد له باسم Minamata والذى لم يحصل بعد على إصدار أمريكى لطرحه للجمهور.



امبر هيرد

كما تحدث النجم عن الصعوبات التي واجهته الفترة الماضية ووصف الـ5 سنوات الفائتة، أنها سنوات سريالية، وذلك بعد انفصاله عن هيرد عام 2016 وسط مزاعم عن العنف المنزلى، وتم مؤخرًا الإعلان عن تكريم جونى ديب فى مهرجان سان سيباستيان الإسبانى، المقرر إقامته يوم 22 سبتمبر المقبل فى قاعة الاحتفالات السنوية في كورسال.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن مهرجان سان سيباستيان، وصف "ديب" بأنه أحد أكثر الممثلين موهبة وتنوعًا في السينما المعاصرة، ومن المقرر ان يحصل على جائزة دونوستيا، التي تعد أعلى وسام من سان سيباستيان.

ديب هو بالفعل أحد الأبناء المفضلين لسان سيباستيان، وسيتم تكريمه بجوار كلاً من إيثان هوك، وسيجورنى ويفر، وجودي دينش، وبينيلوبي كروز، وفيجو مورتنسن.