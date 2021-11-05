أكرم حسني: "مستني ميعاد الماتش بفارغ الصبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان أكرم حسني، على لقاء القمة الذي يجمع بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة، قبل ساعات من انطلاق المباراة باستاد القاهرة.

وكتب أكرم، عبر حسابه على تويتر: "أنا مستني ميعاد الماتش بفارغ الصبر عشان عندي مشوار مهم لازم أعمله.. الديربي".

ويلتقي الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية الكبرى.

على جانب آخر، أعلن الفنان أكرم حسني مؤخرا عن مشاركته في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل يحمل اسم "مكتوب عليا"، ويشاركه البطولة نفس فريق عمل مسلسل "الوصية" مع السيناريست إيهاب بليبل.