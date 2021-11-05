تكريم محمد صبحي عن مجمل مساهماته الفنية في مئوية المملكة الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم النجم الكبير محمد صبحي بالمملكة الأردنية يوم 14 من الشهر الحالي عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية، بمناسبة مئوية المملكة، والذي يصادف أيضا ذكرى ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال، وذلك خلال احتفال ضخم علي مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار وبالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي.

كما ستتوجه الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتوقع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثقافي بين مصر والأردن، وتمثيل مصر في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة والذي يقام تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ويشارك فيه أوركسترا القاهرة السيمفوني مع أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسي بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي، هي مسرحية "نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلى فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.