حفل هالوين مدجج بالاسلحة في لبنان.. ونوال الزغبي تعلق: “تفه”!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 نوفمبر 2021 03:50 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حفلا مدججا بالاسلحة في احد البلدات في جنوب لبنان.

وقد كتبت نوال الزغبي تعليقا على الفيديو: “حفلة هيك شيّقة ورائعة!!! بدون الأعلام ناقصة” مع هاشتاغ “تفه”.

وقد اثار تعليق نوال الزغبي الجدل بين جمهورها حيث طالبها البعض بالابتعاد عن السياسية خاصة ان المسلحين في الفيديو ينتمون الى فريق سياسي معين.

فقد كتب احد المتابعين: “انا برأيي انو انت فنانة و ناجحة و الناس بتحبك…مش ضروري ابدا تركبي الترند و تحكي سياسة….الأعلام اللي قصدك عنا ما بتنرفع بهيك مطارح يا مدام و لو ما هالأعلام اللي قصدك عنا ما كنتي لا انت و لا غيرك قدر يغني و يعمل حفلة بهالبلد…..خلص قصدي ،تو ماتششششش يعني ولو”.

من فصل الفن عن السياسة؟....وماهي جنسية كل فنان؟...هل هناك فنان بلا وطن؟ ...وان كان للفنان وطن....الا يستحق أن يتفاعل مع وطنه؟؟؟... الوطن بلا فن يصبح وطن بلا احاسيس ومشاعر .

تحياتي لكل فنان تفاعل مع أحداث وطنه ...فهو فعلا فنان يشعر ولدية أحساس — Mohamed ALBSHER 🇪🇬🇪🇬 (@albsher_mam) November 5, 2021

يذكر ان وسائل اعلام لبنانية اوضحت ان هذا الفيديو تم تصويره خلال حفل لمناسبة “الهالوين” في منطقة عين بعال في صور في صالة لصاحبتها غنوى .ب،

وتبين أن الاسلحة التي ظهرت في الفيديو أسلحة حقيقية، وعلى الفور أوقف النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان صاحبة الصالة وأمر بإقفالها بالشمع الأحمر وبوشرت التحقيقات.