كتب امير فتحي في الجمعة 5 نوفمبر 2021 03:50 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حفلا مدججا بالاسلحة في احد البلدات في جنوب لبنان.
وقد كتبت نوال الزغبي تعليقا على الفيديو: “حفلة هيك شيّقة ورائعة!!! بدون الأعلام ناقصة” مع هاشتاغ “تفه”.
وقد اثار تعليق نوال الزغبي الجدل بين جمهورها حيث طالبها البعض بالابتعاد عن السياسية خاصة ان المسلحين في الفيديو ينتمون الى فريق سياسي معين.
فقد كتب احد المتابعين: “انا برأيي انو انت فنانة و ناجحة و الناس بتحبك…مش ضروري ابدا تركبي الترند و تحكي سياسة….الأعلام اللي قصدك عنا ما بتنرفع بهيك مطارح يا مدام و لو ما هالأعلام اللي قصدك عنا ما كنتي لا انت و لا غيرك قدر يغني و يعمل حفلة بهالبلد…..خلص قصدي ،تو ماتششششش يعني ولو”.
يذكر ان وسائل اعلام لبنانية اوضحت ان هذا الفيديو تم تصويره خلال حفل لمناسبة “الهالوين” في منطقة عين بعال في صور في صالة لصاحبتها غنوى .ب،
وتبين أن الاسلحة التي ظهرت في الفيديو أسلحة حقيقية، وعلى الفور أوقف النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان صاحبة الصالة وأمر بإقفالها بالشمع الأحمر وبوشرت التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل هالوين مدجج بالاسلحة في لبنان.. ونوال الزغبي تعلق: “تفه”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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