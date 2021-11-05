أكبر حضور جماهيري لحفلة.. تامر حسني في لحظة تاريخية لا تُنسى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استرجع النجم المصري تامر حسني ذكرى حفله الغنائي بمهرجان موازين قبل 11 سنة، حيث فاق الحضور حينها كل التوقعات والحسابات، وتمكن “نجم الجيل” من حشد أكثر من 400 ألف شخص، ليكون بذلك الفنان العربي الوحيد الذي يحضر حفلته هذا العدد الكبير من الجمهور.

ونشر تامر حسني على صفحته في موقع “إنستغرام” لقطات تُظهر الأعداد الكبيرة للجمهور في حفله بموازين في عام 2010، مشيرًا إلى أن هذا المشهد له قصّة حبّ، يرغب بمشاركتها مع متابعيه، فقال: “المشهد دا ليه قصه احب اشارككم فيها .. اول ما طلعت المسرح كنت حاسس اني بحلم او بيتهيألي او مش شايف صح لحد ما شوفت اللحظه دي متصوره من العبقري رومير ( رامي مسعد ) اللي روحت سألته بعد ما طلعت المسرح بدقيقه .. هو انا شايف صح ؟ رد قالي انا مصدووم زيك و مش مصدق و حاسس اني بحلم و لما المذيع الكريم اكد اللي شايفينه”.

وتابع تامر حسني واصفًا المظهر الذي شاهده على المسرح بـ”اللحظة التاريخية”، قائلًا: “راح رامي طلع على ونش كبير كان موجود بالصدفه لشيء آخر وصور اللحظه التاريخيه دي اللي عمرها ماحصلت لا معايا ولا مع غيري لمطرب واحد يحضر له ٤٠٠ الف شخص والحمدلله ودا الرقم اللي تم حصره قبل الحفله و بعد كدا زاد الرقم اضعاف اضعاف زي ما انتوا شايفين و لم يتم حصر الرقم النهائي لإستمرار ازدياد الناس لآخر الحفل”.

واختتم تامر حسني منشوره برسالة شكر إلى الجمهور المغربي على الحبّ الكبير الذي لمسه في تلك الليلة وفي كل مرّة زار فيها المغرب، متمنيًا أن يتكرّر النجاح القياسي لحفله في موازين بحفلات أخرى في المغرب وغيرها من البلدان العربية، قائلًا: “كل الشكر لجماهير المغرب الحبيبه .. شكراً يا رامي يا حبيبي على اخلاصك اللا محدود في عملك يا رب نكررها في المغرب و كل البلاد العربيه ان شاء الله”.