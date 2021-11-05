أسرار صادمة في مذكرات ويل سميث.. حاول الإنتحار وفكّر بقتل والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف نجم هوليوود، ويل سميث (53 عاماً)، في مذكراته أن أفكاراً حول قتل والده راودته انتقاماً لوالدته. وتحدث في كتاب مذكراته المعنون “ويل” WILL عن ذكريات الطفولة المملوءة بمشاهد تعنيف والده ويليام كارول سميث لوالدته.

وتكلم سميث في مذكراته عن العلاقة المعقدة التي تربطه بوالده قائلاً: كان والدي عنيفاً، لكنه كان أيضاً يساندني في كل مباراة وحفلة. كان والدي مدمن كحول، لكنه كان يقظاً في كل عرض أولي لأفلامي، وكان يستمع إلى كل تسجيلاتي ويرافقني إلى الاستوديو. إنه الشخص العنيف نفسه الذي يؤمن الطعام لعائلته في كل ليلة”.

وشرح ويل سميث أن مشاعره تجاه والده مختلطة بين الحب والكراهية لأنه عنّف أمه بشكل مرعب وغيّر حياته إلى الأبد. ووصف سميث مشهداً مؤلماً من طفولته قائلاً: “عندما كنت في التاسعة من عمري، شاهدت والدي يضرب والدتي بقوة على رأسها لدرجة أنها وقعت على الأرض ونزفت بشدة، كانت تلك أسوأ لحظة في حياتي”.

وصرح سميث أنه كان يدرج في كل خطاب يلقيه جملاً غير مباشرة من الاعتذارات لأمه، لأنه فشل في حمايتها ومواجهة والده وقال: “دائماً ما كنت ألوم نفسي وأشعر بالذنب تجاه والدتي لأنني لم أستطع أن أدافع عنها في ذلك الوقت، لقد كنت جباناً للغاية”.

واعترف سميث أنه كان دائماً يفكر بالانتقام لوالدته شارحاً أن غضبه الناجم عن حادثة الطفولة ظهر مرة أخرى بعد عقود، بينما كان يعتني بوالده المصاب بالسرطان. فقد راودته أفكار مظلمة أثناء جرّ والده من غرفة النوم إلى الحمام. وكتب: “توقفت في أعلى السلالم قرب الحمام وقلت لنفسي يمكنني أن أطرحه أرضاً والإفلات من العقاب بسهولة. ولكن بعد أعوام من الألم والغضب تراجعت وقُدته إلى غرفته”.

ويشار إلى أن والدا ويل سميث انفصلا عندما كان مراهقاً وطلاقا عام 2000. وحافظ ويل سميث على علاقته الوثيقة مع والده.

ومن بين اعترافات سميث الصادمة في الآونة الأخيرة، صرح عن محاولته الانتحار ذات مرة في الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي جديد سيعرض على اليوتيوب هذا الشهر. ويرصد الفيلم رحلة ويل في محاولة خسارة وزنه أثناء إنهائه كتابة مذكراته.

وظهر سميث في إحدى اللقطات يبكي أمام أبنائه الثلاثة تراي وجايدن وويلو، ويصارحهم أنه فكر في الانتحار. ولم يوضح إعلان الفيلم الوثائقي الفترة المحددة من حياة ويل سميث التي راودته فيها أفكار الانتحار.