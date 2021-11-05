هيفاء وهبي الأكثر تداولاً لليوم الثالث.. وتكشف كواليس صورتها مع عربة الترمس في بورسعيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما تصدّرت الترند طيلة 48 ساعة عبر السوشل ميديا ومحرّكات البحث، واحتلّت العناوين العريضة في الوسائل الإعلاميّة المصريّة والعربيّة كافة، تحدّث برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي المصري شريف عامر عن جولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في محافظة بورسعيد، وخطوة إعادة جوّ الحفلات في المحافظات المصريّة بعد نجاح حفلها الأخير، بالإضافة إلى صورتها مع عربة الترمس الّتي غزت الإنترنت وتداولها روّاد مواقع التواصل بكثافة.

وعن سبب إختيارها لعربة الترمس لالتقاط الصورة الشهيرة، صرّحت الديفا هيفاء وهبي في مداخلتها الهاتفيّة عبر قناة MBC مصر “هي حاجة طلعت طبيعيّة، وحسّتها من معالم الشارع اللي كنت بتمشّى فيه، فحبّيت أتصوّر جنبها ومكنتش أعرف أني ممكن أكون سبب أنها تبقى عربيّة مميّزة، هي جات صدفة طبعاً”.

وأضافت هيفاء “أنا حبّيت جداً بورسعيد وحبّيت بعد الحفلة أنّي أتعرّف عليها اكتر واتصوّر في شوارعها، ولفتني شكل وجمال عربية الترمس بالطريقة اللي مهتم بيها صاحب العربيّة، وقالولي مش عايز يبيع عليها ترمس تاني ويخليها كده ذكرى”.

وكشفت هيفاء وهبي انها الزيارة الأولى لها لبورسعيد، وعندما تمّ التواصل معي لإحياء الحفل رحّبت جداً بالفكرة، بخاصةٍ أنّه تم اختيارها بالاسم دون سواها فلم تتردّد أبداً.

وعبّرت هيفاء عن حبّها لأهل محافظة بورسعيد بالقول “عندما زرت بورسعيد، فرحت بهذا القرار لأنني لمست حباً غير عادياً بالإضافة الى الاستقبال والترحيب… شفت حبّ جديد، تحسّ كده انّك أوّل مرّة بتتحبّ من ناس أوّل مرة بشوفهم، ناس حقيقيين بيعرفوا يعبّروا من غير تكلّف. كان في حبّ ظاهر جداً، وعايزة ارجعلها تاني. واللي حصل انو كتير جالي حفلات من بعد الحفلة دي، حابين اننا نرجع نعيد الحدث الجميل اللي حصل”.

تجدر الإشارة إلى أن إسم النجمة هيفاء وهبي يتصدّر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في مصر لليوم الثالث على التوالي.