هذا ما قالته شريهان عن احتفالية المشروع القومي لإحياء طريق الكباش الفرعوني بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الكبيرة شريهان، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، تعليقها على احتفالية المشروع القومي لإحياء طريق الكباش الفرعوني بالأقصر.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "مصر الحضارة والثقافة والتاريخ.. مصر العظيمة وتاريخها المُعلم بالإنسان المصري القديم والجديد.. مصر بمبدعيها على مر التاريخ منذ البداية وإلى النهاية والأبد".

وأضافت: "أثق في عظمة الإنسان المصري عندما يتقن.. أنتظر بفخر إبداع المُبدعين.. إحتفالية طريق الكباش، الأقصر".

جدير بالذكر أن أسابيع قليلة تفصلنا عن احتفالية المشروع القومي لـ"إحياء طريق الكباش الفرعوني، وطريق المواكب الكبرى أو المعروف باسم طريق الكباش الأثري الواصل بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700 متر.

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولتها النجوم: هاني عادل، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر مرسي وغيرهم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.