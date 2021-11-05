أول تعليق لمحمد حماقي بعد الإحتفال بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد حماقي، على توجيه الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده الذي وافق أمس الخميس ٤ نوفمبر.

ونشر حماقي، صورة له عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏شكراً لكل اللي هنوني في عيد ميلادي.. اتبسطت جداً برسايلكم وتعليقاتكم".

وطرح حماقي مؤخرا ألبومه الجديد "يا فاتني" وضم 14 أغنية، أبرزهم: "زيها مين، يا نسيم، بنفارق، تك، ليلة من لياليك، ردوده غريبة، عرض مستمر".

جدير بالذكر أن محمد حماقي، ولد بمدينة القاهرة، ودرس الموسيقى بكلية التربية الموسيقية، بدأت علاقته بالغناء عام 1997 عندما قدم أول أغانيه "الحلو يحب الحنية" في ألبوم غنائي بعنوان "لقاء النجوم 3" والذي شارك فيه الفنانين محمد منير وحميد الشاعري وحنان، صدرت له بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة، ففي عام 2000 شارك في الأوبريت الناجح "القدس هترجع لنا" بعد اندلاع انتفاضة الأقصى والذي ساهم في معرفة الجمهور به.

وأصدر ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" بعد أن قدمه الموزع الموسيقي طارق مدكور للمنتج الفني نصيف قزمان صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني، والذي تحمس له كثيرًا، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا مما شكل دفعة قوية له فى بداية حياته، وغنى العديد من أغاني الأفلام الدعائية منها أغنية فيلم "جعلوني مجرماً" بعنوان "واحدة واحدة".

وحصل "حماقي" على عدة جوائز منها جائزة الMtv Music Awards العالمية كأفضل مطرب في الوطن العربى لعام 2010، وجائزة أفضل مطرب لعام 2008 وألبوم ناويها نال أفضل ألبوم لعام 2008 وكليب "وافتكرت" كأفضل كليب.