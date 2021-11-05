صور| بدء توافد المرشحين لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأ منذ قليل، توافد المرشحين لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، داخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم.

ويترشح 15 فنانا على 6 مقاعد بالنقابة، وسيتم اختيارهم من قبل الأعضاء بعد الإدلاء بأصواتهم، وتنتهي الإنتخابات في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد اختار مرشحيه الذين سيعطيهم صوته، وجاءت قائمته كالتالي: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبدالله، وذلك لجهدهم وعطائهم في خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

كما تضم قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهن التمثيلية كلا من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبدالهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبدالهادي، هشام عطوة.

وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، إن النقابة فرضت 200 جنيه لأي عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته في انتخابات النقابة.

وأضاف، أنه يثق في حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه في النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التي تُقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها.