بالصور: ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع بعد 7 أشهر من شرائه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 7 دقائق

عرض ليونيل ميسي منزله الفاخر بـ 5.7 مليون جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار) للبيع، بعد سبعة أشهر فقط من شراء نجم باريس سان جيرمان للعقار المذهل.

واشترى النجم الأرجنتيني الشقة على طراز “بينت هاوس” بسعر أكثر من 7 ملايين دولار للطابق التاسع بأكمله في “ريغاليا”، وهو برج سكني مهيب في “ساني أيلز بيتش” في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويضم “بنتهاوس” (ويعبر المصطلح عن نمط من الشقق الفارهة ذات الإطلالة البانورامية في الأبراج السكنية الفخمة) أربع غرف نوم ، وأربعة حمامات، وإطلالات بزاوية 360 درجة على أفق ميامي، ومساحة تراس إضافية تبلغ 2100 قدم مربع ، ومبرد نبيذ بسعة 1000 زجاجة في مساحة داخلية تبلغ 511 مترًا مربعًا، واشترى ميسي الوحدة مفروشة بالكامل حسبما نشر موقع “غيف مي سبورت”.

كما يوفر برج ريغاليا الكثير لسكانه بما في ذلك ستة حمامات سباحة ومنتجع صحي ومركز للياقة البدنية واستوديو لليوغا وبار شمبانيا وقبو نبيذ.

وتم التكهن بأن قرار ميسي بشراء السقيفة ربما كان جزءًا من خطة طويلة المدى للعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي قبل التقاعد.

لكن قرار ميسي بالبيع بعد سبعة أشهر فقط من الشراء، قد يشير إلى أن خططه قد تغيرت الآن.

ومع ذلك ، فهو يمتلك ميسي شقة أخرى في ميامي، وهي في برج “بورش ديزاين” بوسط المدينة، والتي اشتراها مقابل 5 ملايين يورو في عام 2019.

وكان ميسي لاعبًا في برشلونة عندما اشترى العقار وتوقع أن يواصل مسيرته اللامعة في كامب نو بعد موسم 2020-21.

ومع ذلك ، لم يتمكن برشلونة من تمويل صفقة للحفاظ على اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي انتهى به الأمر بالتوقيع مع باريس سان جيرمان.