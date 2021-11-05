“ذا روك” بعد حادثة بالدوين: لن أستخدم أسلحة حقيقية في أفلامي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

قال نجم أفلام الحركة في هوليوود، دواين جونسون، إنه لن يستخدم أسلحة حقيقية في أفلامه مجددا، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار مميت تورط فيه الممثل أليك بالدوين خلال تصويره فيلما بولاية نيو مكسيكو الشهر الماضي.

وقال جونسون الملقب بـ“الصخرة“، والذي كان في لوس أنجليس لحضور العرض العالمي الأول لفيلمه ”رد نوتيس“ أو (المذكرة الحمراء) والذي يشاركه البطولة فيه النجمان رايان رينولدز وجال جادوت، إن الأفلام التي تنتجها شركته، سفن بك برودكشنز، ”لن تستخدم أسلحة حقيقية مرة أخرى“.

وقالت الشرطة إن المصورة السينمائية هالينا هاتشينز قُتلت يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر في موقع تصوير فيلم ”راست“ عندما أُطلقت رصاصة حية من مسدس كان يحمله بالدوين. وأُخبر بالدوين بأن المسدس كان ”باردا“، وهو مصطلح صناعي يعني أنه آمن للاستخدام.

وأثار الحادث القلق من جديد بشأن استخدام الأسلحة في الأعمال الفنية.

وكانت رصاصة حية أطلقها بالدوين عرضا أصابت مديرة التصوير هالينا هاتشينز ثم أدت إلى وفاتها، وأكملت مسارها لتستقر في كتف المخرج جويل سوزا.

وكشفت شبكة ”إن بي سي“ التلفزيونية، أن أحد أعضاء الفريق استقال في اليوم السابق للحادث، مبديا خصوصا مخاوف في شأن ظروف الأمان خلال التصوير.

وحصدت عريضة تدعو إلى حظر الأسلحة النارية الفعلية في مواقع التصوير أكثر من مئة ألف توقيع، حتى يوم الإثنين الماضي. وشدد مطلقو هذه العريضة على أنه من السهل إضافة مؤثرات بصرية وصوتية إلى أسلحة وهمية بعد انتهاء تصوير الأفلام.