مايا دياب تتعرض لتسمم حاد وهذا ما تناولته!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2021 12:05 مساءً

أصيبت الفنانة اللبنانية مايا دياب بتسمم غذائي حاد، مساء يوم الخميس؛ إثر تناولها وجبة طعام فاسد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في بيروت.

ونشر الحساب الرسمي للقناة اللبنانية ”one tv lebanon“ مقطعا مصورا لمايا دياب على سرير داخل مستشفى، مرفقا بتعليق ”مايا دياب تتعرض لتسمم حاد“.

بدورها، نشرت الفنانة مايا دياب، عبر خاصية الـ«ستوري» عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، فيديو لها وهي تتلقى العلاج من الفريق الطبي المعالج، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

وقال مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”مايا دياب أكلت وجبة طعام ”فاست فود“، يبدو أنها فاسدة، وشعرت بألم شديد بمعدتها، وتم نقلها إلى المستشفى، الذي أجرى لها عملية غسيل معدة بسرعة، وهي الآن بخير، حيث قل الألم بشكل كبير، وستخرج من المستشفى خلال ساعات“.

وأعلنت مايا دياب مؤخرا قبولها تحدي ”عياش الطفولة“ ضمن مبادرة ”تحدي التعلم“ التي أطلقها الفنان اللبناني رامي عياش؛ بهدف تخفيف أعباء المصاريف الدراسية على الأسر اللبنانية، وتوجهت مايا بالشكر إلى عياش لاختيارها للمشاركة في هذا التحدي، وبدورها نقلته إلى بولا يعقوبيان، النائبة السابقة في البرلمان اللبناني، والدكتورة ندى سويدان، والدكتور رائد لطوف، والدكتور نيكولا كيومجي.