بريتني سبيرز تتّهم والدتها بتدمير حياتها: “هي من أعطت والدي فكرة الوصاية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدمت لين سبيرز، والدة نجمة البوب بريتني سبيرز التماساً جديداً إلى محكمة لوس أنجلس تطالب فيه ابنتها بدفع رسوم قانونية بقيمة 650 ألف دولار تكبدتها منذ عام 2019.

ويأتي هذا الطلب بعد ان انتقدت بريتني (39 عاماً) والدتها في منشور حذفته في “انستغرام” معلقةً: “ما لا يعرفه الناس هو أن أمي من أعطت والدي فكرة الوصاية… لن أستعيد تلك السنوات أبداً، لقد دمرت حياتي سراً”.

وتابعت: “أنت تعرفين بالضبط ما كنت تفعلينه، والدي ليس ذكياً بما يكفي للتفكير في الحفاظ على الوصاية، ولكني الليلة سأبتسم وأنا أعلم أن أمامي حياة جديدة”. ووفقاً لموقع “بيبول” People الأميركي، ادعى محامو لين سبيرز، في الطلب الذي قدمته إلى المحكمة يوم الاثنين، أن والدة بريتني طلبت منهم مساعدتها وأنهم أجروا العديد من الأبحاث والتحريات وتواصلوا مع الأطباء والخبراء المناسبين بهدف رفع وصاية والدها عنها.

وجاء في الطلب أن “لين سبيرز انضمت لقضية الوصاية بصفتها طرفاً مهتماً ووافقت بريتني بحماس آنذاك وطلبت من والدتها أن تبذل كل ما بوسعها لإنهاء هذا الكابوس وتخطي هذه الأزمة”.

وفي ما يخص توزيع الأتعاب، أكد المحامون في شركة جونز سوانسون أن أتعابهم وصلت إلى 840 ألف دولار، ولكنهم خصموا 40 في المئة منها وطالبوا فقط بـ 504 آلاف دولار. بينما وصلت أتعاب محامي شركة “جينزبورغ وبرونشتين”، إلى 146 ألفاً و548 دولاراً.

وفي أخر تطورات قضية الوصاية، وجّه محامي نجمة البوب سؤالاً لوالدها جيمي سبيرز عن كيفية إنفاق أموالها خلال وصايته عليها على مدى 13 عاماً. ويأتي ذلك بعد تراجع جيمي سبيرز في خطوة مفاجئة في مطلع أيلول (سبتمبر) عن موقفه وتأييده رفع الوصاية التي وصفتها ابنته بالمذلة والمسيئة.