شهد برمدا نجمة “سوبر ستار” تدخل القفص الذهبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخلت شهد برمدا نجمة الموسم الثالث من برنامج “سوبر ستار” القفص الذهبي مع لاعب منتخب سوريا لكرة القدم أحمد الصالح، بحضور عدد من أصدقائهما المقربين وأفراد العائلتين.

وقالت المطربة السورية في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي تعليقاً على زفافها: “أخذته هذه المرة شرعاً وقانوناً”، ليرد عريسها قائلاً: “أنا من أخذك وفق جميع قوانين الدنيا”.

وكان العروسان عقدا خطوبتها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم.

واشتهرت برمدا عربياً بعد وصولها إلى نهائيات “سوبر ستار” وحصولها على المركز الثاني بنسبة 47 في المئة من مجموع الأصوات ضد المتسابق السعودي إبراهيم الحكمي الذي فاز باللقب.