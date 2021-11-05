شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تستعيد ذكريات والدتها مع دلال عبد العزيز بصورة وتدعو لهما بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، ذكريات والدتها مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لهما عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "الله يرحمكم ويغفر لكم ويسكنكم الجنة ونعيمها بإذن الله".



صورة تجمع رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز

وانهالت عليها الكثير من تعليقات الجمهور والفنانين الذين تمنوا لهما الرحمة والمغفرة، ومن بينهم الفنانة سوسن بدر التي علقت، "الله يرحمهم وحشوني".



تعليق سوسن بدر

في سياق آخر، وفى لمسة وفاء، أهدى صناع فيلم " فرق خبرة" - فى وقت سابق - للنجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وحمل فريق العمل فى العرض الخاص صور الراحلة إضافة إلى إهداء العمل لروحها حيث تصدر الإهداء أول لوحة من الفيلم علي شاشة السينما، " فرق خبرة"هو آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.



رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز

وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص؛ أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

وحضر أيضًا من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع، إضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجيه محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

كما حضر الرابر الشاب عفروتو مغني ومؤلف أغنية الفيلم، ومعه نجم الراب ويجز، كما تواجد الممثلون أكرم حسني، أسماء جلال، تامر فرج، حازم إيهاب، محمد مكاوي، والمخرج كريم الشناوي.