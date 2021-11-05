شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يعلن التوقف عن استخدام الأسلحة الحقيقية فى أعماله بعد حادث فيلم rust والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد النجم الأمريكي دواين جونسون "ذا روك"، التوقف عن استخدام أسلحة نارية حقيقية خلال تصوير الأفلام، بعد الحادث المأساوي الذي راحت ضحيته مديرة التصوير هالينا هاتشيز برصاص أطلقه النجم الأمريكي أليك بالدوين خلال تصوير أحد المشاهد في فيلم rust.

وقال جونسون، إنه "مفجوع" بنبأ وفاة مديرة التصوير وهي مأساة دفعته إلى إعادة النظر في استخدام الأسلحة النارية خلال تصوير الأعمال التي تنتجها شركته "Seven Bucks Productions".

وقال جونسون في حديثة لمجلة فارايتي، خلال العرض الخاص لفيلمه "Red Notice" في لوس أنجلوس :"بادئ ذي بدء ، لقد حزن قلبي.. لقد فقدنا حياة.. قلبي يعتصر علي عائلتها والجميع في المجموعة.. لقد عرفت أليك بالدوين أيضًا لفترة طويلة جدًا".

وأضاف جونسون - الذي يتعين عليه التعامل مع الأسلحة النارية في "red notice" - إنه لن يستخدم سوى المسدسات المطاطية في مجموعاته، وسيفرض هذه القاعدة مع أي استوديو يعمل معه.

وتابع: "لا يمكنني التحدث نيابة عن أي شخص آخر، لكن يمكنني أن أخبرك أن أي فيلم نخطط له بشركة Seven Bucks Productions أي فيلم، أو أي برنامج تلفزيوني، أو أي شيء نقوم به أو ننتجه لن نستخدم أسلحة حقيقية على الإطلاق سوف ننتقل إلى استخدام البنادق المطاطية "، مضيفا: "لن نكترث بشأن الدولارات ولن نقلق بشأن التكاليف".

ولفت جونسون إلى أنه بعد ورود أنباء تؤكد وفاة هاتشيز كان على الهاتف مع فريقه في غضون ساعتين لمناقشة التغييرات التي يتعين على شركته إجراؤها لضمان تحقيق السلامة الكاملة بالمستقبل، قائلا :"أحب صناعة الأفلام وهناك بروتوكولات وتدابير أمان اتخذناها دائمًا في صناعة الأفلام ونأخذها على محمل الجد ، وهذه المجموعات هي مجموعات آمنة ، ونحن فخورون بذلك.. لكن الحوادث تحدث وعندما يحدث شيء من هذا القبيل بهذا الحجم يكون مفجع".

وتعد Seven Bucks Productions ، التي أسسها جونسون وشريكه التجاري منذ فترة طويلة داني جارسيا ، هي المسئولة عن عدد كبير من أكثر الأفلام ربحًا في السنوات الأخيرة ، من "Jumanji" إلى "Jungle Cruise" إلى "Hobbs and Shaw" وفيلم "Black Adam" القادم".

ولا يعتبر جونسون فقط واحدًا من أشهر الأشخاص في العالم ، ولكنه أيضًا أحد أكثر الشخصيات المحبوبة في مجال السينما بالعالم، والذي يحمل وزنًا كبيرًا ويجلب مبالغ ضخمة إلى شباك التذاكر، وهذا يعني إنه يمكن لتأييد جونسون لإنهاء استخدام الأسلحة النارية الحقيقية أن يطلق تأثير الدومينو في اتخاذ القرار الآمن بأعمال هوليوود.