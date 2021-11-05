بعد مأساة فيلم بالدوين.. هذا ما قرره “ذا روك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد نجم أفلام الحركة في هوليوود دواين جونسون أنه لن يستخدم أسلحة حقيقية في أفلامه مجددا، وذلك عقب حادث إطلاق نار مميت تورط فيه الممثل أليك بالدوين خلال تصويره فيلما بولاية نيو مكسيكو الشهر الماضي.

وقال جونسون الملقب بـ”الصخرة” (the rock)، والذي كان في لوس أنجلوس لحضور العرض العالمي الأول لفيلمه “رد نوتيس” أو (المذكرة الحمراء) والذي يشاركه البطولة فيه النجمان رايان رينولدز وغال غادوت، إن الأفلام التي تنتجها شركته، سفن بك برودكشنز، “لن تستخدم أسلحة حقيقية مرة أخرى”.

وكانت المصورة السينمائية هالينا هاتشينز قُتلت يوم 21 تشرين الاول (أكتوبر) في موقع تصوير فيلم “راست” عندما أُطلقت رصاصة حية من مسدس كان يحمله بالدوين. وأُخبر بالدوين بأن المسدس كان “باردا”، وهو مصطلح صناعي يعني أنه آمن للاستخدام.

وأثار الحادث القلق من جديد بشأن استخدام الأسلحة في الأعمال الفنية.