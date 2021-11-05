شمس الكويتية تعرض الزواج على بيل غيتس.. فهل يوافق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة شمس الكويتية عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، رغبتها بالزواج من مؤسس “مايكروسوفت” الملياردير الأميركي بيل غيتس.

وأعادت المطربة الخليجية تغريد تدوينة حول تحذير غيتس من هجمات إرهابية بفيروس الجدري، معلقةً بقولها: “جميل هذا الانسان، نبي العصر الالكتروني، تعجبني تنبؤاته ومعرفته بما هو مقبل، انا اعرض عليه الزواج، هل تتوقعون أن يوافق؟”.

وكانت الفنانة الكويتية تحدثت عن زيجاتها الماضية ووضعها العاطفي حالياً، فأعلنت في تصريحات إعلامية أنها الأن عزباء، مع تشديدها على أهمية كل من أزواجها السابقين: “كل اللي ارتبطت بيهم ليهم ثُقل اجتماعي وسياسي، فأنا ما ارتبطت بشخص عادي”، لافتةً إلى عدم قبولها بالزواج في حالة وجود ضرّة: “لا يمكن أن أرتبط بشخص مرتبط”.

وأشارت شمس الكويتية إلى تعرضها للشك ومحاولات الاستحواذ من جميع شركائها العاطفيين الذين شبّهتهم بالبضائع، بقولها: “كل راجل دخل حياتي شك فيا، وكان يريد أن يتملك حياتي، وذلك لأنني فنانة متحررة فكرياً، وشخصيتي يُعجب بها الكثير من الرجال، ثم بعد أن يكتشفوا حقيقتي ينتهي الأمر بالانفصال، رغم أنني اختار اختياراً رائعاً وبضاعة كويسة”.