عمر كمال يضع حسن شاكوش في مأزق مع نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المغني المصري عمر كمال، عبر “إنستغرام”، عن أغنية جديدة تجمعه مع صديقه حسن شاكوش.

ونشر “كمال” صورة تجمعه مع “شاكوش” على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، وعلّق قائلاً: “أسامينا على الخريطة، معروف مين التقال”.

ومن دون أن يقصد وضع عمر كمال، حسن شاكوش في أزمة مع نقابة الموسيقيين، بسبب إيقاف الأخير عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية، بعد أزمته مع الفنان الشعبي رضا البحراوي.

يُذكر أنّ قرار منع شاكوش عن الغناء يتضمن منعه عن إقامة الحفلات والغناء في الأفراح والقنوات الفضائية، لكن النقابة لا تستطيع منعه من الغناء على “يوتيوب”، فليس هناك اتفاقية تعاون بين النقابة ومنصة الفيديوات.

وكان شاكوش قد نشر، عبر حسابه في “فايسبوك”، مقطع فيديو أكّد خلاله تنازله عن القضية المتعلقة بالإعلامية ريهام سعيد، وعلق قائلاً: “عفا الله عما سلف”.