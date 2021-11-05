زين مالك وجيجي حديد منفصلان منذ أكثر من شهر.. حقائق تنشر لأوّل مرّة

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: كشفت موقع “تي ام زي” عن أن النجم زين مالك والعارضة العالميّة انفصلا منذ أكثر من شهر، بعد جدال حاد بين والدة جيجي حديد والمغنّي، اتُهم خلاله الفنان بأربع جرائم قبل أن يقرّ بأنه مذنب.

وتمّ رفع القضية بالفعل إلى المحكمة، وكشفت يولاندا، والدة جيجي حديد، عن اتهام زين مالك بـ”ضربها” خلال جدال محتدم، حسبما كشف موقع “تي ام زي” الخميس 28 تشرين الأول.

وبحسب ما ورد، وقعت المشاجرة في 29 أيلول، في منزل المغني البالغ من العمر 28 عامًا وعارضة الأزياء البالغة من العمر 26 عامًا في ولاية بنسلفانيا. وكان زين مالك قد فقد أعصابه بالفعل، قبل أن يصف حماته بأنها “عاهرة هولندية”، ويأمرها “بالابتعاد” عن ابنته. وكان قد دفع يولاندا حديد على خزانة ذات أدراج، ممّا تسبب لها بـ”ضائقة نفسية وألم جسدي”، وفقًا لوثائق قانونية اطّلعت عليها المجلة الأميركية.

من جانبه، نفى زين مالك أيّ اتصال جسدي بحماته. ولم يمنع ذلك يولاندا حديد من تقديم شكوى ضد الفنان.

360 يومًا في السجن وطرد من الشركة بسبب تعاطيه المخدرات

كذلك تمّ اتهام الحبيب السابق لجيجي حديد ووالد ابنتهما “خاي” البالغة من العمر 13 شهرًا “بمضايقة” العارضة التي كانت في باريس وقت وقوع الحادث. يُزعم أنه هدّدها عبر الهاتف، قبل أن يطرد فجأة حارس الأمن الموجود: “دافعي عن رفيقك أمام العاهرة والدتك في منزلي”. بعد الاعتراف بالذنب، تم تغريم زين مالك، وحكم عليه بالسجن لمدّة 360 يومًا. ومع ذلك، نفى المغنّي الحقائق الواردة في أعمدة TMZ، في اليوم التالي لمثوله أمام المحكمة. وقال “أنفي بشكل قاطع أنني ضربت يولاندا حديد ومن أجل ابنتي لا أرغب في إعطاء مزيد من التفاصيل”. آمل أن تتراجع يولاندا عن مزاعمها الكاذبة وتقرّر حل هذه القضايا العائلية على انفراد “.

منذ هذا الإعلان، تم الكشف عن معلومات أخرى عن المغنّي. طرد زين مالك من قبل شركة التسجيلات RCA الخاصة به، وعانى من مشكلات متعلقة بتعاطيه المخدرات. وكان موظّفو الشركة يخشون من تعاطيه المبالغ فيه “أنه يدخن الكثير من الحشيش،” وفقًا لصحيفة “ذا صن”. وكثيرًا ما أوضح الموسيقي أنه يتعاطى الماريجوانا، معتقدًا أنها تساعده في “عمليته الإبداعية”. وقال شاهد مجهول لصحيفة “ذا صن”: “لقد حاول الكثير من الناس بيأس إعادة حياة زين الاجتماعية والمهنية إلى مسارها الصحيح، لكنهم لم ينجحوا”، قبل أن يضيف: “يكاد يكون من المستحيل التحكّم به أو توجيهه. منذ بعض الوقت، قرّرت علامته التجارية بتكتم شديد إنهاء تعاونهما”.

“الخلافات” العائلية قبل العراك

كتب عضو One Direction السابق أيضًا عن المشاجرة مع حماته على حسابه في “تويتر” بتاريخ 28 تشرين الأول: “كما تعلمون جميعًا، أنا شخص أقدر الخصوصية، وأريد حقًا إنشاء بيئة آمنة ومأمونة لابنتي. مكان حيث لن يتم طرح شؤون الأسرة الخاصة في العالم أجمع حتى يتمكن الجميع من البحث وتحليل ما يجري، من أجل حماية هذه المساحة التي تم إنشاؤها لها، وافقت على عدم معارضة الشائعات حول الخلاف الذي جرى مع أحد أفراد عائلة شريكتي، الذي دخل منزلنا أثناء غيابها منذ عدة أسابيع”. قبل أن يضيف: “كانت ولا تزال مسألة خاصة، ولكن يبدو أن هناك خلافات حاليًا، وبالرغم من جهودي لإعادة بناء بيئة أسريّة سلميّة تسمح لي بضمان دور الوالد لابنتي، كما تستحق، لقد “تسرّب” الخبر إلى الصحافة. ومع ذلك، أتمنى التهدئة لجميع المتورطين في هذا الشجار (…)”.

لم تكن العلاقات بين الزوج والحماة جيّدة بالفعل قبل هذا الحدث. وأسرّ أصدقاء المغنّي المقربون في مجلة “بيبول” يوم الجمعة 29 تشرين الأول بأنه “لم يكن هناك محبّة كبيرة بين يولاندا وزين”. بدأت خصومتهما عندما حملت جيجي حديد. كان زين يتّهم حماته بأنها تجتاح خصوصيّتهما للغاية. يلقي زين مالك باللوم على يولاندا حديد لأنها كشفت على مواقع التواصل الاجتماعي خبر حمل ابنتها منه، بالإضافة إلى صورة لوجه ابنتها، من دون إذن الثنائي. تمّ حذف هذه الصور في وقت لاحق.

الأختان تتدخلان

ولا يبدو أن المهادنة تسير وفق الأصول اليوم. لأن شقيقتَي زين مالك وجيجي حديد متورطتان أيضًا. أفاد موقع “بيبول” الأميركي في نشرتين لـ Waliyha، شقيقة المطرب، عبر حسابها في “إنستغرام” بتاريخ 29 تشرين الأول. الأولى، رسالة دعم لأخيها: “الأسرة. ربّما لن نحلّ كلّ شيء. قد لا يكون كلّ شيء مثاليًا، لكننا معًا نحصل عليه جميعًا. لدينا كلّ شيء. زين نحبّك كثيرًا “.

يبدو أنّ المنشور التالي أكثر عدوانية، ومن المحتمل أن يكون موجهًا إلى عائلة شريكته: “الكارما تلحق بالجميع في أيّ وقت. لا يمكنك أن تفلت من الغشّ على الناس طوال حياتك، بغضّ النظر عن هويتك. أنت تحصد ما تزرع. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور. عاجلاً أم آجلاً، سيمنحك الكون الانتقام الذي تستحقه”.

بيلا حديد على ما يبدو لديها أشياء لتقولها. لكن أخت جيجي عبّرت عن ذلك بشكل أكثر غموضًا. ومن خلال ما نشرته في حسابها عبر “إنستغرام”، يمكننا أن نقرأ: “لا يمكنني فعل أي شيء من أجلك باستثناء العمل على نفسي. لا يوجد شيء يمكنك القيام به من أجلي سوى العمل على نفسك”.

“لم يعودا معًا” والكشف عن شخصية زين مالك

أعلنت مجلة “بيبول”، مؤخّرًا، انفصال زين مالك وجيجي حديد، بعد فترة وجيزة من الأزمة. كشف صديق لعائلة حديد: “لم يعودا معًا (…)”. يتشاركان فقط الاهتمام بالطفلة. يولاندا بالطبع تحمي جيجي بشدّة. تتمنّى كلّ خير لابنتها وحفيدتها”. في غضون ذلك، تركّز عارضة الأزياء الشهيرة على ما هو أفضل لخاي، كما أوضح المتحدّثون باسمها. وتابعوا: “إنها تطلب احترام خصوصيتها خلال هذا الوقت”. ووصف أصدقاء كلا الوالدين علاقتهما السابقة بأنها “سامّة بشكل كبير”. زين لديه شخصية معقّدة. كان من الصعب أحيانًا على جيجي العيش معه. ومع ذلك، فهما والدان جيّدان”، هكذا قال صديق مقرّب من عائلة جيجي حديد لموقع “بيبول”.