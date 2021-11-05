“يا شباب يا بنات”.. كارول سماحة تتصدر لبنانيًا وعربيًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “يا شباب يا بنات”، قائمة الأغنيات العربية الأكثر استماعًا على تطبيق “أنغامي” في لبنان وعدد من البلدان العربية نذكر بينها الأردن وفلسطين والمغرب وتونس والإمارات، وذلك بعد 4 أيام فقط من صدورها على التطبيق.

وتلقى أغنية “يا شباب يا بنات”، تفاعلًا واسعًا من الجمهور في الوطن العربي. وتكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الفرح والإيجابية.

وحقق كليب أغنية “يا شباب يا بنات” أكثر من 3.5 مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد من صدوره على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” بموقع “يوتيوب”.

واستطاع كليب “يا شباب يا بنات” في غضون أيام قليلة، أن يتصدّر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدةً على “يوتيوب”. كما تصدّر هاشتاغ “#يا_شباب_يا_بنات” خلال الأيام الماضية الترند على موقع “تويتر”، وحرص محبو كارول سماحة من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها.

الجدير ذكره أن أغنية “يا شباب يا بنات”، تمثل التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنيتي “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage وأغنية “شكرًا”.