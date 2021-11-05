مفاجأة نادر الأتات قريبة.. نجم الشباب يرفع منسوب التشويق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سافر النجم اللبناني نادر الأتات يوم أمس الخميس إلى مدينة دبي، لتصوير أغنيته الجديدة مع المخرج عادل سرحان وتحت إشراف شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وكان نادر الأتات قد عقد عدّة جلسات عمل مع المخرج عادل سرحان وفريق عمل “لايف ستايلز ستوديوز” في بيروت، حيث تم الاتفاق على فكرة مميّزة تناسب الأغنية الجديدة التي ستشكّل مفاجأة كبيرة لجمهور “نجم الشباب” في الوطن العربي.

وكان في استقبال نادر الأتات في دبي، المخرج عادل سرحان، كما رحّبت به “لايف ستايلز ستوديوز” بتغريدة على صفحة الشركة بموقع “تويتر”، جاء فيها: “وصول النجم نادر الاتات الى دبي لتصوير أغنيته الجديدة من انتاج لايف ستايلز ستوديوز تحت إدارة المخرج عادل سرحان”.

بدوره نشر نادر الأتات صورًا من المطار على صفحته في موقع “إنستغرام” وأرفقها برمز القلب الأبيض وهاشتاغ “#دبي”. وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا له الكثير من التعليقات التي أعربت عن حماسهم للعمل الجديد.

وكان نادر الأتات قد صرّح في الأيام الماضية، أن الأغنية الجديدة هي من الأغاني القريبة إلى قلبه، قائلًا عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “بلّشنا تحضير للأغنية الجديدة والكليب.. بخبركن تفاصيل أكتر بالإيام الجايي.. بس يلي بقدر قولو إنو هالأغنية من الأغاني القريبة كتير لقلبي”.

الجدير ذكره أن أغنية نادر الأتات الجديد من كلمات اميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، وتمثل التعاون الأوّل له مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.