انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، داخل نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، بحضور المرشحين وعددهم 15 والذين يتسابقون على 6 مقاعد وسيتم اختيارهم من قبل الأعضاء بعد الإدلاء بأصواتهم، وتنتهى الانتخابات في تمام الساعة الخامسة مساء.



انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية (1)



انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية مرشحيه الذى سيعطيهم صوته وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

كما تضم قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا، إنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التى تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها.



انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية (3)



انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية (4)