شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف خارج دراما رمضان 2022 للتركيز على تقديم فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم يوسف الشريف الغياب عن دراما رمضان المقبل 2022 والحصول على إجازة من الدراما، من أجل التركيز فى تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه فيلم "بنى آدم" عام 2018، حيث بدأ الشريف فى البحث عن فكرة لتقديمها فى فيلم خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال يوسف الشريف فى السينما فيلم "بنى آدم" بطولة دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، صفاء الطوخى، خالد كمال، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، والفيلم فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى فيلمز وتم طرحه في موسم عيد الأضحى عام 2018.



يوسف الشريف

وقدم الشريف مسلسل "كوفيد 25" في رمضان الماضى من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.