إيرادات الخميس.. "فرق خبرة" الأول و"الإنس والنمس" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "فرق خبرة"، "عروستي"، "ماكو"، "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة أمس الخميس نوفمبر إيرادا بلغ 616 ألفًا و23 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فرق خبرة

فاز فيلم "فرق خبرة" بالمركز الأول، بعد تحقيقه 250 ألفًا و995 جنيها.

"فرق خبرة" تأليف وإخراج شريف نجيب، بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي.

عروستي

احتل فيلم "عروستي" المركز الثاني في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، وحقق 147 ألفا و126 جنيهًا.

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

الإنس والنمس

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 85 ألفا و663 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

العارف

في المركز الرابع يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ55 ألفا و673 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الخامس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 26 ألفًا و606 جنيهات.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

ماكو

فاز بالمركز السادس فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 25 ألفًا و322 جنيها.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

مش أنا

احتل المركز السابع فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 11 ألفا و269 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

200 جنيه

وذهب المركز الثامن لفيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 6 آلاف و717 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.

موسى

وجاء في المركز التاسع فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 6 آلاف و652 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.