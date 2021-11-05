إد شيران يصدر ألبومه ويكشف عن فيديو كليب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر النجم العالمي إد شيران ألبومه الجديد "=" بالتعاون مع شركة وارنر ميوزك، كما طرح فيديو كليب أغنية Overpass Graffiti من الألبوم الجديد لأول مرة، وهي العمل الرسمي الثالث من الألبوم، كتبها ولحنها كل من شيران وجوني ماكديد وفريد جيبسون بعد أن حققوا نجاحاً كبيراً في Bad Habits .

تعود الأغنية بالمستمعين إلى موسيقى الثمانينات مع كلمات تقدم صورة حزينة للحب الضائع في العلاقات القديمة، وتترجم الأغنية بفيديو كليب من إخراج جيسون كونيغ يعكس مغامرة رومانسية يعيشها إد شيران.

الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لشيران يحتوي مجموعة من الأغاني التي تم العمل عليها على مدى أربع سنوات بعد ألبومه '÷' (Divide) ، وهي أعمال يقيّم من خلالها حياته والأشخاص الموجودين فيها.

الصورة الرسمية للألبوم عبارة عن مجموعة نابضة بالحياة من صور الفراشات التي رسمها إد بنفسه وهي ترمز للحياة الجديدة.