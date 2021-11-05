شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شروط حضور حفل المغنى العالمى إيد شيران للكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقدم المغنى العالمى إيد شيران حفلة عيد الميلاد الخاصة ، "Ed Sheer’s Merry Christmas Gathering" لمساعدة مؤسسة "Ed Sheeran Suffolk Music Foundation"، والتي ستقام يوم الاثنين 13 ديسمبر المقبل في St John at Hackney Church، بـ لندن.

ولشراء التذاكر، سيحتاج المعجبون إلى شراء ألبوم Ed Sheeran الجديد ، من خلال متجره الرسمي وسيتم إرسال رموز فريدة عبر البريد الإلكتروني إلى كل شخص تم اختياره لـ حضور الحفل يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر الجارى، على أن يبدأ البيع الرسمي للألبوم بداية من يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر الجارى.

وكان قد أصدر النجم العالمي إيد شيران ألبومه الجديد بعد طول انتظار، بالتعاون مع شركة وارنر ميوزك، ويعد الألبوم الجديد هو الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لـ شيران.