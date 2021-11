شكرا لقرائتكم خبر عن جولة عالمية لـ إيد شيران في 2022 للاحتفال بألبومه الرابع "=" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سينطلق المغنى العالمى إيد شيران بجولة علمية بعنوان "+ - = ÷ x Tour" اعتبارًا من أبريل من العام المقبل 2022، والتي ستتضمن عدة محطات حول العالم بداية من المملكة المتحدة، التي ستتضمن 5 ليال في ملعب ويمبلي بلندن وأيرلندا والدول الاسكندنافية وأوروبا الوسطى بالإضافة إلى عروض في مناطق أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وكان قد أصدر النجم العالمي إيد شيران ألبومه الجديد "=" بعد طول انتظار، بالتعاون مع شركة وارنر ميوزك، ويعد الألبوم الجديد هو الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لـ شيران.

ويحتوي الألبوم الجديد "=" على مجموعة مختلفة من الأغاني التي تم العمل عليها على مدى أربع سنوات بعد ألبومه "÷" (Divide)، وهي أعمال يقيم من خلالها حياته والأشخاص الموجودين فيها.

ويستخدم شيران ألبومه الجديد لاستكشاف بعد الأحاسيس التي يمر بها مثل درجات الحب المتفاوتة في كل عمل على حدى مثل ("The Joker And The Queen" ، "First Times" ، "2step")، أو الخسارة ("Visiting Hours")، المرونة ("Can "t Stop The Rain") أوالأبوة ("Sandman" ، "اترك حياتك")، بينما يعالج أيضًا واقعه وحياته المهنية في أغنية ("المد والجزر").