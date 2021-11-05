السعودي إبراهيم الحجاج يشارك في فيلم "جروب الماميز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان السعودي إبراهيم الحجاج في الفيلم السينمائي "جروب الماميز"، المقرر بدء تصوير أول مشاهده في شهر ديسمبر المقبل، مع المخرج معتز التوني.

ويشارك في بطولة فيلم "جروب الماميز "، النجوم: بيومي فؤاد، ومحمد سلام، روبي، وغادة عادل، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإنتاج محمد رشيدي.

وتدور أحداث فيلم "جروب الماميز"، حول ظاهرة جروبات الماميز التي انتشرت مؤخراً بين أولياء الأمور في المدارس من خلال عدة مواقف تربط بينهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

جدير بالذكر أن إبراهيم الحجاج ستاند أب كوميدي وشارك في عدد من الأعمال الدرامية بالدراما السعودية خلال الفترة الماضية منها المسلسلات: "العيلة، بدون فلتر، صديقات العمر".