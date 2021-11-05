"مجنون فرح" يشهد عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم مجنون فرح للمخرجة ليلى بوزيد في المسابقة الرسمية لـأيام قرطاج السينمائية في تونس، ضمن فعاليات الدورة الـ32 (30 أكتوبر- 6 نوفمبر)، وسوف يُقام للفيلم ثلاثة عروض، ليكون العرض العربي الأول للفيلم الذي بدأ مسيرته في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي.

أقيم العرض الأول للفيلم يوم الخميس 4 نوفمبر في مسرح الأوبرا الساعة 6 مساءً بتوقيت تونس، ويعرض أيضاً الجمعة 5 نوفمبر في سينما L'A.B.C الساعة 3 عصراً، والسبت 6 نوفمبر في Le Pathé الساعة 6 مساءً.

وسبق لـمجنون فرح المشاركة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وحصل على جائزتي أفضل ممثل وجائزة فالوا الماسية من مهرجان أنغوليم للفيلم الفرانكوفوني.

ويحكي الفيلم قصة أحمد شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس. في الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس. بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.

فيلم مجنون فرح من تأليف وإخراج ليلى بوزيد، ويشارك في بطولته سامي عوطالبالي، زبيدة بالحاج عمر، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو وأوريليا بيتي.

المخرجة ليلى بوزيد وُلدت ونشأت في تونس، في عام 2003، ذهبت إلى فرنسا لدراسة الأدب الفرنسي بجامعة السوربون، كما التحقت بقسم الإخراج في لافيميس (المدرسة الوطنية العليا للمهن بالصوت والصورة في فرنسا). وبعد عدة أعمال قصيرة حاصلة على الجوائز، أخرجت ليلى أول أعمالها الروائية الطويلة "على حلة عيني". عُرض الفيلم في النسخة 72 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل أن يفوز بأكثر من 40 جائزة دولية. كما حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه التجاري في تونس بالتزامن مع فرنسا. ويُعد فيلم مجنون فرح هو ثاني أعمالها الروائية الطويلة.